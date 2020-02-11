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Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları 7.

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda milli takım adına yarışarak bir altın iki bronz madalya kazandı.


03-07 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, gençler kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eylül Nur Arslan birinci, Burak Yılmaz üçüncü, büyükler kategorisinde yarışan sporcu Mustafa Genek üçüncü oldu.


Taekwondo sporcuları büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorisinde Türk sporcuların kazandığı 239 madalyadan üçünü kazanarak Muğla'nın gruru oldu.

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