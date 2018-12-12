Muğlalılar kar yağışını ‘Kerimoğlu' oyunu ile karşıladı

Muğla'da yılın ilk kar yağışı gece saatlerinde başladı. Merkez ilçe Menteşe'nin Yılanlı dağına gece saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışını duyan Muğlalılar, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı dağına akın etti. Saat 21.30'da başlayan kar yağışı sonrası vatandaşlar araçları ile geldikleri yılanlı dağında kartopu oynadı.

Yılanlı mevkisine yılın ilk kar yağışının ardından Muğlalılar vatandaşlar kar üzerinde ateş yakarak yöresel oyunlar oynarken, küçük çocuklar da kar keyfini kartopu oynayarak yaşadı. 900 rakımlı Yılanlı dağına düşen yılın kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar çocukları ile kartopu oynadı. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı Yılanlı-Göktepe Mahallesi arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri iş makineleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar yağışını ‘Kerimoğlu' oyunu ile karşıladılar.

Kar keyfini yaşamak için gelen vatandaşlardan birisi, “Yılın ilk karı yağdı. Menteşe'li vatandaşlarımızı mangalları ile Yılanlı dağına bekliyoruz” derken, bir başka vatandaş, “Harika. Bu yıl kar çok erken geldi. Çok mutluyum. Duyunca hemen koştuk geldik ve atmosfer harika. Muğla şu anda kar altında ve gelebilirsiniz” dedi.