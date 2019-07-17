İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğlalılar yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı

Muğla’da aniden bastıran yağmur sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Muğla'da aniden bastıran yağmur sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Menteşe ilçesinde öğleden sonra havanın kararmasının ardından önce gök gürültüsü, ardından sağanak yağış başladı.


Sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine sıcak havanın hakim olduğu Menteşe'de, saat 16.15'de gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağış başladı. Aniden şiddetini arttıran yağmur sokaklarda ani su birikintilerine neden oldu. Sokakta yürüyen vatandaşlar yağmura Hızırlıksız yakalanırken, yağmurun dinmesi için işyerlerine ve işyerlerinin brandalarının altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.


Yağmur ile birlikte 32 derece olan hava sıcaklığı da birden 18 derecelere düştü. Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası yaşam normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.