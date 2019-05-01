Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın 5 ilçesine 7 yeni okul binası inşa edileceğini açıkladı.

Demir ve Gökcan, Muğla'nın Milas, Fethiye, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ilçeleri için yeni derslikler inşasına başlanacağı belirtti. Milli Eğitim Bakanlığınca toplam 97 derslik şeklinde planlanan okulların inşasına kısa süre içinde başlanacak. Bu kapsamda 12 milyon 192 bin lira bedelle 16 derslikli Milas Ortaokulu, 14 milyon 796 bin lira bedelle 24 derslikli Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, 5 milyon 36 bin lira bedelle Milas Ağaçlıhöyük İlkokulu, 8 milyon 866 bin lira bedelle 16 derslikli Milas Güllük İlkokulu, 2 milyon 394 bin lira bedelle 5 derslikli Menteşe Feriha-Osman İlkokulu, 4 milyon 900 bin lira bedelle 12 derslikli Ortaca Özalp Ortaokulu, 5 milyon 36 bin lira bedelle 12 derslikli Köyceğiz Beyobası İlkokulu olmak üzere 53 milyon 221 bin liralık kaynak aktarımı gerçekleştirildi. Fethiye ve Milas'taki 52 derslikli 4 okulun geçtiğimiz 2018 Kasım'da ihaleleri tamamlanmıştı. Arsaları hayırseverlerce bağışlanan Ortaca, Köyceğiz ve Menteşe'deki 29 derslikli okulların da 12 milyon 330 bin liralık ödenek Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarıldı. Eğitim yatırımlarını değerlendiren milletvekilleri Demir ve Gökcan, “Muğlamıza girişimlerimiz sonucu Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 7 yeni okul binası inşa edilecek. Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz en iyi fiziki şartları hak ediyor. Diğer ilçelerimizdeki okul taleplerini takip ediyoruz. Muğlamıza verdiği önem dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni okullarımız Muğlamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.