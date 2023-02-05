Muğla'nın 6 ilçesinde kısmi kar tatili

Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Muğla'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kardan etkilenen ilçelerdeki çoğunluğu taşımalı eğitim gören ilkokul ve ortaokullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmesini kararlaştırdı.

Menteşe İlçesinde, Denizova İlkokulu, Kıran İlkokulu, Çiftlik İlkokulu/Ortaokulu, Çamoluk İlkokulu, Günlüce İlkokulu, Kuzluk Süleyman Öztürk Ortaokulu, Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara İlkokulu ve Ortaokulu, Dokuzçam İlkokulu/Ortaokulu, Gazeller İlkokulu/Ortaokulu, Taşlı İlkokulu, Şehbal Baydur İlkokulu /Ortaokulu(Taşımalı Öğrenciler İçin), Yerkesik İlkokulu /Ortaokulu(Taşımalı Öğrenciler İçin), Yumaklı Mevkiinden Bayır İlkokulu ve Bayır Anadolu Lisesine gelen Taşımalı öğrenciler, Ortaöğretim taşıması çerçevesinde bulunan Özlüce Mahallesi, Dokuzçam Mahallesi, Yemişendere Mahallesi, Fadıl Mahallesi, Şenyayla Mahallesi, Göktepe Mahallesi, Çamoluk Mahallesi, Sungur Mahallesi, Esençay Mahallesi, Avcılar Mahallesi, Kuzluk Mahallesi, Bozyer Mahallesi, Günlüce Mahallesi, Taşlı Mahallesi, Gazeller Mahallesi, Yörükoğlu Mahallesi, Karacaören Mahallesi, Çakmak Mahallesi, Sarnıç Mahallesi, Akbük Mahallesi, Kıran Mahallesi, Dağpınar Mahallesi, Zeytin Mahallesi, Algı Mahallesi, Meke Mahallesi, Bağyaka Mahallesi, Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi, Muratlar Mahallesinden Menteşe Merkeze taşınan öğrenciler ve ayrıca Menteşe Merkez dışında kalan özel eğitim öğrencileri.

Yatağan ilçe merkezine taşımalı eğitim çerçevesinde servisle gelen tüm öğrenciler.

Dalaman İlçesinde Narlı, Bozbel, Gürleyik, Elcik, Bahtiyar, Taşbaşı, Çöğmen, Darıyeri, Kavacık, Kızılcakaya mahallelerinde bulunan eğitim öğretim kurumları ile bu mahallelerden Dalaman Merkeze taşımalı servisler ile gelen öğrenciler.

Ula İlçesinde Turgut Mahallesi ve Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi, Karacaören Mevkii ile Yaylasöğüt Mahallesinden Ula Gölcük Mahallesi ile Ula Merkez Ortaokul ve Ortaöğretim okullarına taşımalı eğitim servisleri ile taşınan öğrenciler.

Kavaklıdere İlçesi tamamındaki tüm temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları,

Köyceğiz İlçesinde Otmanlar Serkis İlkokulu, Otmanlar Ortaokulu, Karaçam İlkokulu, Sazak mahallesinden Pınar Kulfat İlkokulu ve Ortaokuluna taşımalı olarak gelen öğrenciler ile Köyceğiz merkeze bu mahallelerden orta öğretim kurumlarına taşımalı eğitim servisleri ile taşınan öğrenciler.

Seydikemer İlçesinde Bekçiler Şehit Komando Er Fedai Kebiz İlkokulu/Ortaokulu, Seki Şehit İsa Topal Çok Programlı Anadolu Lisesi, Seki Ortaokulu, Seki İlkokulu, Bayır Şehit Sabri Acar İlkokulu/Ortaokulu, Arsa Ortaokulu, Arsa Şehit Piyade Er Özgür Eldemir İlkokulu ile Yayla bölgesi, Bayır, Çökek, Dere, Yaka, Kayacık ve Arsa mahallelerinden Kıncılar Akbük Mahallesi Ortaokulu'na, Kıncılar Akbük Mahallesi İlkokulu'na, Uğurlu Hasan Günay İmam Hatip Ortaokulu'na, Seydikemer Anadolu Lisesi'ne ve Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitim ve öğretime 6 Şubat bir gün süre ile ara verildi.