Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2018 yılında Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram olarak belirlendi.

Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram iken bu değer Türkiye'de 1,16 kilogram olarak gerçekleşti. Muğla'da atık hizmeti verilen nüfusun (949 196 kişi) toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 98,1 olduğu belirtildi.

Toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton olurken, bu atıkların 342 Bin 500 tonu (% 50,8) belediye çöplüğüne, 284 Bin 569 tonu (% 42,2) düzenli depolama tesislerine ve 46 Bin 927 tonu (% 7,0) geri kazanım tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.