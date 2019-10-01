İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Atık İstatistiklerini yayımladı.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2018 yılında Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram olarak belirlendi.


Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram iken bu değer Türkiye'de 1,16 kilogram olarak gerçekleşti. Muğla'da atık hizmeti verilen nüfusun (949 196 kişi) toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 98,1 olduğu belirtildi.


Toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton olurken, bu atıkların 342 Bin 500 tonu (% 50,8) belediye çöplüğüne, 284 Bin 569 tonu (% 42,2) düzenli depolama tesislerine ve 46 Bin 927 tonu (% 7,0) geri kazanım tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.