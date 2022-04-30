Muğla'nın bisiklet rotaları belirlendi

Muğla'da bisiklet ve trekking turizmini yaygınlaştırmak ve alternatif turizme yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda Muğla'da Bisiklet ve Yürüyüş Turizmi konusunda çalışmalar değerlendirildi.

Muğla'nın bisiklet ve yürüyüş turizmi alanındaki mevcut durumu ve imkanlarının değerlendirildiği toplantıda, Muğla'nın değerini ‘bisiklet turizmi' ile uluslararası alanda artırmak, 4 mevsim sürdürülebilir turizm, kırsal ve iç kesimlerin turizmden pay alması, bisiklet ve yürüyüş rotaların oluşturulması, Marmaris bisiklet rotalarına ve ECO Trails Bisiklet Rotalarına bağlantı, Karia Bisiklet ve Yürüyüş Rotalarının mevcut bisiklet rotalarına eklenmesini sağlanması için yapılabilecek çalışmalar, bölge değerleri, kırsal-iç kesim odaklı, hikayesi olan rotalar oluşturmak, kullanılacak bisiklet türüne (dağ, yol, tur) göre farklı rotalar belirlemek ve güvenli yollar, yön tabelaları ve işaretleme konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Muğla'da bisiklet turizminin yaygınlaştırılması ve uluslararası standartlara getirilebilmesi amacıyla yapılabilecek; alt ve üst yapı çalışmaları, bu alanda verilebilecek eğitim ve sertifikasyonlar, yasal düzenlemeler, tanıtım çalışmaları, yerelde sahiplenme ve iş birliği alanında yapılacak faaliyetler, bisiklet ve trekking sporuna gönül vermiş ulusal ve uluslararası sporcu ve turist profilini ve üst gelir grubuna sahip turist profilini Muğla'ya çekerek Muğla'nın alternatif turizmden elde ettiği gelirin artmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca Muğla'da bisiklet ve trekking turizmini uluslararası standartlara getirerek turizmin 4 mevsime yayılması ve bu alanda gerçekleştirilebilecek ulusal ve uluslararası projeler; devlet destekleri, Kalkınma Ajansı destekleri ve AB projelerinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

UNESCO Dünya Mirası Kesin ve Geçici Listesi'nde bulunan eserlerinin yanı sıra eşsiz doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muğla'da doğal güzelliklerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla pek çok yürüyüş ve bisiklet rotası belirlendi.

Buna göre, mevcuk işaretli rotalar arasında Karia Yolu (815 km Yürüyüş-Milas-Datça-Marmaris), Leleg Yolu (185 km Yürüyüş + 20 km Bisiklet / Bodrum) Marmaris Bisiklet Rotaları (710 km Bisiklet / Marmaris-Datça), ECO Trails (470 km Yürüyüş + 740 km Bisiklet / Köyceğiz-Ortaca-Dalaman-Göcek), Fethiye Yürüyüş Rotaları (320 km Yürüyüş / Göcek-Fethiye) ve Likya Yolu (555 km Yürüyüş / Fethiye-Antalya).

Leleg Yolu toplam 185 km'lik işaretli Yürüyüş Rotası, 88 kilometrelik ana rota (yeşil hat) + 97 km bağlantı rotaları (sarı hat), Etrim Köyü'nden başlayıp Turgutreis Sabancı Parkı'na kadar uzanır. 20 km'lik işaretli Dağ Bisikleti Rotası. Marmaris bisiklet rotaları 710 km işaretli Bisiklet Rotası (20 rota ve Akyaka-Marmaris-Datça bölgesi

Ecotrails- Köyceğiz, Ortaca, Dalaman bisiklet ve yürüyüş yolları 470 km'lik işaretli yürüyüş rotası, Köyceğiz-Dalya-Ortaca-Dalaman-Göcek-İnlice, 740 km'lik işaretli Bisiklet Rotası ve 14 rota + bağlantı rotaları.