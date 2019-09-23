Muğla'nın biyolojik çeşitliliği envanteri çıkarılıyor

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında Muğla'nın Biyo çeşitliliği envanteri çıkarılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'da düzenlenen çalıştaya Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ş. Fırat Erkal, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve ilgili kurumlar katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Muğla'nın çok geniş bir biyo çeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, “İzmir ve Aydın'da çalışmalarımızı bitirdik. Muğla ve Manisa illerimizde de 2019 yılı sonu itibari ile çalışmalarımızı tamamlayacağız. Muğla'yı çok önemsiyoruz. Çünkü Muğla biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir il. Buradan çıkacak sonuçlar Muğla'nın geleceğinin planlamasında çok önemli. Aynı zamanda Bakanlığımızın yeni başlattığı ‘Nuh'un Gemisi' ulusal veri sistemine de bu bilgiler aktarılacak. Bizim biyo çeşitliliğimizin korunması, takibi ve gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bu açıdan baktığımızda bu çalışmayı ülkemiz olarak önemsiyor ve yılsonu itibari ile ülkemizin tamamının biyo çeşitlilik envanteri çıkacak” dedi.

Çalıştayda konuşan Muğla vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, geç kalınan bir konu olmasına rağmen başlamanın da önemli olduğunu belirterek, “Ulusal biyolojik çeşitliliğin envanter çalışmasını yapmak ve devamında takibini yapmak bunun için de çok güzel bir veri tabanı bulunmuş Nuh'un gemisi diye. Biz de ülke olarak bu eksikliğimizi tamamlamak üzere bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.