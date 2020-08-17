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Muğla'nın ciğerleri yanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ormanlık alanlar alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Muğla'nın oksijen kaynağı olan Milas ilçesinde bulunan Kayadere bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 yangın helikopteri, 20 arazöz, 2 dozer ve orman işçileri müdahale ediyor. Çam ağaçlarının yoğunlukla bulunduğu bölgede alevlerin boyu 10 metreye kadar ulaştı. Bölgede bulunan çok sayıda orman ekibi yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Muğla'nın oksijen kaynağı olan Kayadere bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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