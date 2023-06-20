Muğla'nın çilekleri market raflarında

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Muğla'da faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin bir araya gelmesi ile kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi'nin satış ve pazarlama konusundaki çalışmaları üreticilere kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin büyük market zincirlerinden birisi ile yapılan işbirliği protokolü sonrasında Köyceğiz Çövenni Yaylası'nda üretilen çilekler zincir marketin raflarında yerini almaya başladı.

Verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla'nın ürünlerini daha önce yurt dışına satan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi şimdi de market zinciri ile yaptığı işbirliği protokolü ile marketlerde vatandaşla buluşmasını sağlıyor. Köyceğiz'in yaylalarında üretilen çilekler marketin raflarında vatandaşla buluşuyor. Çileğin yanı sıra Güçbirliği Kooperatifi'nden farklı ürünler içinde talepte bulundu ve Muğla Tarım Güçbirliği kooperatifi hemen çalışmalarına başladı.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk çilek alımındaki emekleri için S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teşekkür ederken; “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Güçbirliği Kooperatifimiz, hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yine Muğlalı üreticilerimizden temin ettiğimiz tahin ve çağla turşusunu 5 farklı ülkeye ihraç etmiştik. Muğlalı üreticilerimizin kazanması için yerel, ulusal, uluslararası görüşmelerimiz devam edecek” dedi.