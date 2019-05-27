Muğla'nın çınarları, ağaç katliamı sonrası dikilen fidanları suladı

Muğla'nın Menteşe İlçese kırsal Sarnıç Mahallesine bağlı dünyaca ünlü Akbük koyunda kesilen 30 menengiç ağacının yerine dikilen 80 sığla ve 40 menengiç fidanı, Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri tarafından sulandı.

Çevreye olan duyarlılığı arttırmak için gerçekleştirilen atkinlikte 20 huzurevi sakini, koya minibüsle gelerek, 5'şer kiloluk pet şişelerle fidanları suladı. Huzurevi Müdürü Özcan Çiçek, Muğla'nın her köşesinin cennet olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Toplum olarak bazı olaylara günübirlik tepkiler verip, daha sonrasını unutup takip etmiyoruz. Bizim yaşlılarımız belki bu ağaçların altında serinleyemeyecekler, oturup piknik yapamayacaklar ama geleceğimiz olan çocuklarımıza bir dikili ağaç bırakmak için ömürlerinden ömür vererek ağaçları sulamak için geldiler. Her birinin ellerinden öpüyorum" dedi.

Akbük Koyu'na, 7 Nisan sabahı balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etmişlerdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nce yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ardından orman ekipleri tarafından bölgeye 80 sığla ve 40 menengiç olmak üzere 120 fidan dikildi.