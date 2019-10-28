Muğla'nın eşsiz kıyıları Bodrum Cup ile tanıtıldı

Dünya'nın sayılı Türkiye'nin ise en büyük yelken yarışlarından olan ve Bodrum'da bu yıl 31'incisi düzenlenen The Bodrum Cup yarışları sona erdi.

Festival havasında geçen ve görsel şölenin yaşandığı yarışlara yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce yelkenli ahşap yat katıldı.

Yalıkavak açıklarında sona eren yarışlarda bitiş şamandırasını ilk “Stıhl Vay” isimli tekne geçti. “Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly” adlı teknenin ekibi ikinci, “Amerikan Hastanesi STS Bodrum” teknesinin ekibi üçüncü oldu. Genel klasmanda da “Hızır 1” teknesinin ekibi birinciliği, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly” teknesinin ekibi ikinciliği ve “Beluga 1” isimli teknenin ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Başkan Gürün, “Muğla bir şehirden fazlasıdır”

Başarılı sporcuların ödüllerinin verildiği programa katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 31 yıl önce başlayan Bodrum Cup'ın Muğla'nın kıyılarını misafirlere tanıttığını, çevre ile ilgili farkındalık oluşturduğunu ifade etti. Başkan Gürün, "Atatürk, "Toprakların üç bir yanı deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer” der. Eşsiz güzellikteki Muğlamızın kıyılarını 1989 yılından beri tanıtan Bodrum Cup ödül törenine katıldık. Ege ve Akdeniz'in en büyük deniz organizasyonu The Bodrum Cup'ın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Muğla bir şehirden fazlasıdır." diyerek sözlerini tamamladı.