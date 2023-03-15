İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'nın ‘gece kartalları' deprem bölgesine uğurlandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden deprem bölgesine 140 bekçi 2 komiser yardımcısı gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgesine 140 bekçi 2 komiser yardımcısı gönderildi.



Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında Türkiye geneli tek yürek olurken Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden ‘Gece Kartalları' olarak bilinen 140 bekçi ve 2 komiser yardımcısı bölgedeki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,”15.03.2023 tarihinde ilimizden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 2 komiser yardımcısı ve 140 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan personellerimiz müdürlüğümüz bahçesinde düzenlenen tören ile deprem bölgesinde görev almak üzere uğurlanmıştır “ifadesi kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.