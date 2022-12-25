İhlas Haber Ajansı

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Muğla'nın iç kesimlerine fırtına uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi Muğla'nın iç kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.


Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık Pazartesi günü ilk saatlerden başlaması beklenen rüzgarın, iç kesimlerde şiddetini arttırarak kuzey yönlerden fırtına (62-74 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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