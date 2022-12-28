Muğla'nın ihracatı 1 milyar doları geçti

Türkiye'de su ürünleri ihracatının başkenti konumundaki Muğla, 2022 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşıyor. Muğla, 2022 yılı hedefini tuttururken, Türkiye'de 1 milyar dolar barajını aşan 22'nci il oldu.

Muğla, 2000 yılında 16 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılının bitimine sayılı günler kala 1 milyar doların üzerine taşıdı. Muğla'nın ihracatı 22 yılda 63 kat artmış oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 670 milyon dolarlık ihracatla Muğla ihracatında aslan payını alırken, Muğla'nın 1 milyar dolar ihracatı geçmesinde en büyük ikinci itici güç 158 milyon dolarla madencilik sektörü oldu.

Çimento sektörü 36 milyon dolarlık, yaş meyve sebze sektörü ise 35 milyon dolarlık ihracata imza atarak Muğla'dan en çok ihracat yapan diğer iki sektörü olarak kayıtlara geçti. Muğla'da hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 25 milyon dolar, gemi yat sektörü 11 milyon dolar ve makine sektörü 10 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu.

Muğla, su ürünleri ihracatında Türkiye lideri

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2000 yılında 16 milyon dolar ihracat yapan Muğla'nın, 2005 yılında ihracatını 93 milyon dolara, 2010 yılında 220 milyon dolara, 2015 yılında 342 milyon dolara, 2020 yılında da 618 milyon dolara taşıdığını dile getirdi.

Muğla olarak, 2021 yılında 804 milyon dolar ihracata imza attıklarını aktaran Kızıltan, “Muğla olarak, 2022 yılı başında 1 milyar dolar hedefi koymuştuk. 2023'e girmeye sayılı günler kala bu hedefimize ulaştık. Bu ihracata 670 milyon dolarla en büyük katkıyı sağlayan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye şampiyonu oldu. Sektör olarak çifte mutluluk yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Muğla'nın 2022 yılında 125 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Kızıltan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya Federasyonu 141,5 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülke olurken, Yunanistan 103 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Listemizin üçüncü sırasındaki, Amerika Birleşik Devletleri'ne 88 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdik. Bu ülkeleri 67 milyon dolarla İsrail ve 61 milyon dolarla İngiltere izledi” dedi.