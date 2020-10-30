Muğla'nın ihracatı yüzde 34, ithalatı yüzde 15 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı dış ticaret istatistikleri yayımlanırken, Muğla'nın bir önceki yıla oranla ihracatı yüzde 34,1, ithalatı ise yüzde 15,1 arttı. İhracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 58 milyon 356 bin dolar, ithalat ise 24 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24'üncü il olurken, ithalatta ise 27'nci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sektöründe

2020 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör içinde ilk sırayı imalat sektörü alırken, payı yüzde 47,18 (27 milyon 531 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 43,87 (25 milyon 599 bin dolar) madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 8,95 (5 milyon 225 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,11 (23 milyon 832 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,88 (707 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu

Muğla'dan, 2020 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 830 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 6 milyon 815 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 6 milyon 155 bin dolar ile İtalya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

Muğla'ya, 2020 yılı Eylül ayında en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 560 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 4 milyon 595 bin dolar ile Moritanya ve 2 milyon 228 bin dolar ile Fransa izledi.