Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi içinde kurulan Muğla'nın ilk Tüp Bebek Merkezi açıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan ayrılan yaklaşık 3 milyon bütçe ile kurulan merkez ile tüp bebek tedavisi görmek isteyen evli çiftler diğer illere gitmek zorunda kalmayacak. Tüp bebek merkezine 300 çiftin bebek sahibi olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

Tüp Bebek Merkezi'nin açılışına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve hastane personeli katıldı.

Açılışta tüp bebek merkezinin hayırlı olmasını dileyen Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ardından konuşma yapan Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan biriydi. Çevre iller içinde tüp bebek merkezi olmayan tek il Muğla'ydı. Tüp bebek tedavisi gören genç evli çiftler başka illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Bakanlığımızdan ayrılan yaklaşık 3 milyona yakın bir bütçe ile Muğla'da ilk kez tüp bebek merkezi açıldı. Hayırlı olsun" dedi.