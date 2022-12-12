Muğla'nın ilk, Türkiye'nin 100'üncü ‘Anne Dostu Hastanesi'

Sağlık Bakanlığı tarafından anne adaylarının güvenli, mahremiyete dayalı ve normal doğumu özendirmek amacıyla başlattığı proje çerçevesinde ‘Anne Dostu Hastane' programında Ortaca Devlet Hastanesi Muğla'nın ilk ‘Anne Dostu Hastanesi' oldu.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla ‘Anne Dostu Hastane Programı' yürütülmektedir. Bu çerçevede mahremiyete dayalı tek kişilik 'Doğum Üniteleri'nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Doğum esnasında ve sonrasında yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissederek, hareket özgürlüğü sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra annenin ve bebeğin fiziksel ve psikolojik sağlığı gözetilerek gebelik sonrasında da annenin ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik tüm personel eğitilmekte ve emzirmeden yenidoğan bakımına her konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ortaca Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinatörü İzmir İli Değerlendirme Ekibi tarafından ‘Anne Dostu Hastane Değerlendirme Ziyareti' yapılmış olup, değerlendirme sonucunda Ortaca Devlet Hastanesi Muğla'da ilk, Türkiye'de 100'üncü ‘Anne Dostu Hastane' olmaya hak kazanmıştır” denildi.