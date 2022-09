Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı

Ahilik kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gerçekleştirilen programda, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kavaklıdere İlçe Meydanı'nda gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlama programına; Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş'in yanı sıra, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, MUTSO Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Muğla ESOB) Başkanı Şükrü Ayyıldız, Muğla ESOB'a bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Kavaklıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Alper, konuşmasında Ahilik geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Ahiliğin dünyadaki ilk meslek örgütü olduğuna vurgu yapan MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, “Bütün dünyada özel sektörün çatısını oluşturan oda sistemi, esnaf sistemi 900 yıl önce bizim attığımız Ahilik ve localık sisteminin kopyasıdır. Şimdilerde yabancıların bizlere öğretmeye çalıştığı iş ahlakı, meslek standartları, meslek eğitimi, Sınai Mülkiyet Hakları gibi kavramları dünyaya öğreten bu topraklarda doğan Ahilik kültürüdür.” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz ise Muğla'da 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan Ahi teşkilatının izlerinden bahsederek 16. yüzyıl kayıtlarına göre ilimizde 44 tane Ahi zaviyesi bulunduğunu, 2 cami ve 2 mezar taşında Ahi kültürüne dair belgelere rastlandığını söyledi.

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'yi, rahmet ve minnetle anarak sözlerine başlayan Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Anadolu'dan başka bir yerde benzeri olmayan bu büyük mirası, tüm insanlığın tanıması, onun düsturlarının günümüz insanıyla buluşması için Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılı Ahi Evran Yılı ilan edildi. Ahi Evran- Veli'nin “Ahilik, bir insan ilmidir. Ahi, her şeyde, her ortamda ve her çağda, denge ve düzen tutturandır.” sözleriyle tarif ettiği gibi halka hizmeti Hakk'a hizmet sayan, işin ve kazancın güzelini helalini arayan bir anlayış. Ahiliğin bu yolunda ticarete ve sosyal hayata getirdiği sıkı kuralların özeti de ilim, ahlak ile çalışmak. Ahi olabilmenin ilk şartı, öncelikle bir iş, bir meslek sahibi olmak. İkincisi o mesleği hilesiz, mükemmel şekilde icra etmektir. Bazen “Ahilik mi kaldı, o eskidendi, öyle esnaf mı var?” sözlerine muhatap oluyoruz. Evet, o esnaf hala var. Bizim esnafımız, derdi vatan, millet olan, sabretmeyi bilen, rekabeti de dayanışma ve yardımlaşmayı da en iyi şekilde yaşayan camiadır” dedi.

Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Milletvekili Yelda Erol Gökcan “40 yıldır mesleğini alın teriyle, severek yapan, çıraklar, kalfalar yetiştiren esnaf büyüklerimizle ve hemen yanı başında geleceğe umutla bakmamıza vesile olan, teknoloji projelerinde Muğla'mızı gururlandıran genç arkadaşlarımızla ve onların kıymetli hocalarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Ahilik teşkilatının milli, manevi, insani, ahlaki değerleri içinde barındırdığını belirten Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, “Ahilik kültürünü ihya etmek ve geleceğimizi bu değerlerle inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Tarihimizden aldığımız kardeşlik ve dayanışma ekseninde asırlardan beri bize yol gösteren ahilik anlayışı, ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerine ilerleyişinde de bizlere rehberlik edecektir. Son yıllarda doğal afetler ve salgınla mücadele süreci, bizlere Ahiliğin temeli olan dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kere daha hatırlatmıştır. Tıpkı İstiklal mücadelesinde olduğu gibi, yangınla mücadelede de bütün imkanlarını seferber eden, yaraları birlikte sardığımız esnafımıza, sanatkarımıza, sanayicimize ve tüccarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ahilik ruhunu hala yaşatan esnaf ve sanatkarların nüfusa oranı itibarıyla ülkemizin ikinci ili olan Muğla'da, günümüz ahilerinin sorunlarını çözümsüz, beklentilerini cevapsız bırakmamak için gerekli adımları atmaya, ilimizin ekonomisine katkısı olan her girişimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Ahilik geleneğinin yaşatılması adına yılın Ahisine kaftan giydirme merasimi gerçekleştirildi. Kavaklıdere bakırcılığının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında büyük katkılarından dolayı Yılın Ahisi seçilen Mehmet Uslu ile “TEKNOFEST 2022” liseler arası roket yarışması kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Kavaklıdere Roket Takımı'nı hazırlayan İl Koordinatörü Can Gökovalı, Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş'in elinden kaftan giydi. Aşçılık mesleğinde Yılın Kalfası seçilen Alper Çakır ve Yılın Çırağı Yunus Emre Esenkaya'ya, Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş tarafından plaket takdim edildi.

Program, Ahilik kültüründe kalfanın meslekte ilerlediğinin, ahilik değerleri ve güzel ahlakla donandığının ve topluma yararlı bir kişi olduğunun ilanı olan Şed Kuşanma Merasimi ile devam etti. Kavaklıdere'de 1977 yılında düzenlenen merasimde şed kuşanan ve o gün bugündür bakırcı kalfaları ve ustaları yetiştiren Ömer Şenol, bakır işlemeciliğinde kalfa olan Muhammed Çalışkan'a şed kuşağını, Kavaklıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Alper'in Ahilik öğüdü eşliğinde bağladı. Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından okunan Ahilik duasının ardından, ustanın elinden kalfaya tuzlu su içirilmesiyle merasim son buldu.

Mesleğinde 40 yılını tamamlamış, çırak ve kalfalar yetiştiren, halen işinin başında olan esnaf ve sanatkarlarımız ile TEKNOFEST Karadeniz şampiyonu Kavaklıdere Roket Takımı ve TEKNOFEST Türkiye 3'üncüsü Martılar Teknoloji Takımı'na protokol tarafından plaket edildi. Program geleneksel Ahi pilavı, keşkek ve lokma ikramı ile son buldu.