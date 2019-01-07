Muğla'nın kişi başı GSYH değeri 37 Bin 461 TL

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 2017 yılında 37 Bin 461 TL oldu.

Muğla'da 37 Bin 461 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 38 Bin 680 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Muğla'da kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 14. İl oldu. 2017 yılında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada, İstanbul 65 Bin 41 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 64 Bin 659 TL ile Kocaeli ve 52 Bin 000 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarında, 12 Bin 729 TL ile Ağrı, 14 Bin 080 TL ile Van ve 14 Bin 185 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

Muğla'da 2017 yılında 34 milyar 886 milyon 252 bin TL olan GSYH değeri 3 trilyon 106 milyar 536 milyon 751 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,12'sini oluşturdu. Muğla bu değerle Türkiye'de 19. İl oldu. Ayrıca Muğla'nın 34 milyar 886 milyon 252 bin TL olan GSYH değerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde yüzde 56,8'i (19 milyar 828 milyon 229 bin TL) Hizmetler, yüzde 17,4'ü (6 milyar 054 milyon 746 bin TL) Sanayi, yüzde 14,4'ü (5 milyar 029 milyon 055 bin TL) Tarım sektörlerinde gerçekleşirken, yüzde 11,4'ü (3 milyar 974 milyon 222 bin TL) Vergi-sübvansiyon olarak gerçekleşti.