Muğla'nın kültürel zenginlikleri seyahat acentalarına tanıtılacak

Bu kapsamda oluşturulan platform tarafından 3 gün sürecek tanıtım gezisi düzenlenecek. Seyahat Acentalarının yetkililerinin katılacağı gezi programı sonrası ildeki turizm hareketliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Muğla'da kültür turizminin canlandırılması amacıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, TÜRSAB Menteşe Temsilciliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi, Muğla Turizm İl Müdürlüğü, Muğla Turist Rehberleri Odası temsilcileri ve sanatçı gruplarından oluşan Muğla Tanıtım Platformu, il merkezi Menteşe'de eski kent dokusu başta olmak üzere kültür turizminin canlandırılması için kolları sıvadı. Bu kapsamda 23-24-25 Haziran tarihlerinde Ege Bölgesi Seyahat Acentaları'nın katılacağı tanıtım gezisi gerçekleştirilecek. Program kapsamında Menteşe başta olmak üzere Yatağan, Ula ve Marmaris'te bulunan kentin kültürel zenginlikleri tanıtılacak. Proje ile Muğla'nın fazla tanınmayan bölgelerine yönelik kültür turları düzenlenecek. Çalışamalar için GEKA ve Avrupa Birliği projelerine başvuru yapıldığı öğrenildi.