Muğla'nın ‘maden ihracat' yıldızları ödüllendirildi

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Muğla'nın maden ihracatçılarını ödüllendirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen törende en fazla doğaltaş ve mermer ihracatı yapan firmaların yanı sıra sektörün sorunları da masaya yatırıldı.

10 bin kişiye istihdam

Ödül töreninde konuşan Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, sektörün 10 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz şu dönemde üretimin önemini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Üretim yapmayan, kendi kârını üretip değerlendiremeyen milletler, ülkeler gelişemeyeceği gibi sürekli başka ülkelerin üretimlerine ve ürünlerine mahkumdur. Üretimi olmayan, kendi malını değerlendiremeyen ülkelerin gelişmesi, kalkınması mümkün değildir. Kalkınmanın temel taşı üretimden geçiyor. Bizler tabir yerindeyse ekmeğini taştan çıkartan mermerciler olarak sadece bir sektör için üretim yapmıyoruz. Mermeri kaynağından üretim yaptığımız zaman birçok alt sektöre de ışık saçıyoruz. Muğla'da 1985 yılından sonra gelişme gösteren mermercilik sektörü turizmden sonraki en büyük iş kolu haline gelmiştir. 10 bin civarında insanımıza iş imkanı sağlayan bu sektör, nakliyecisinden makinecisine, ambalajcısına çok sayıda sektörü beselemektedir ki artık bölgemizden mermer ocak makineleri üretilip yurt dışına ihracatı yapılır hale gelmiştir. Ben bu günleri görmekten bir mermerci olarak gurur duyuyorum. Bugün Muğla mermerinin dünyada bir marka haline gelmiş olmasının mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Hedef 5,5 milyar dolar ihracat

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Türkiye geneli doğaltaş 1.8, yani 1 milyar 800 milyon yani 11'inci ay itibari ile 1 milyar 900 bulacağız yıl sonu itibariyle belki de geçeceğiz. Ege'deki toplam doğaltaş da 553 milyon. Türkiye geneli maden ise 4 milyar 300 milyar dolar civarında. Ege madeninde ise 850 milyon dolar madendeki rakamlar. Yani genelde bizim 4 buçuk milyar dolar gibi, 2012'de 5 buçuk milyar dolardı. İnşallah hedefimiz en kısa süre içinde yine 5 buçuk milyar doları bulup, yukarılara doğru yürümek. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Sloganımız ‘inadına üretim, inadına ihracat”

Hükümetin maden ihracatı ile ilgili yeni düzenlemelerde kendilerine yardımcı olduğunu belirten Kaya, “Hem yeni maden kanunu, hükümetimizin, Eximbank'ın, eski adıyla Ekonomi, yeni adıyla Ticaret Bakanlığımızın inanılmaz destekleri var. Ticaret heyetleriyle, yeni alanlarıyla. İnşallah bunların tümünü arkamıza aldığımızda sloganımız da belli. ‘İnadına üretim, inadına ihracat' Başka da kurtuluşumuz yok. Bizim bu fırtınadan çıkmak için bizim kendi cevherlerimize, bizim kendi öz kaynaklarımıza yönelmemiz lazım” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Muğla ilinde 2018 yılında maden ihracatında birinciliği Mikroman Madencilik, ikinciliği Mel Mineral ve üçüncülüğü Lütfullah E. Kitapçı Madencilik elde etti. Doğaltaş sektöründe, 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde Muğla birincisi Nursan Mermer, ikinciliği Egesan Mermer, üçüncülüğü ise Fetmer ve Elif Alpay paylaştı.

2018 yılında 11 aylık dönemde 500 bin dolar ve üzeri ihracat yapan 16 firma ise Artemis Antik Mermer, Ataya Mermer, Aysan Mermer ve ÇMS Mermer, Demircioğlu mermer, Depo Mermer, Ermaş Mermer, Huda mermer, Kaymin mermer, Knidos Marble, Koçar mermer, Lagina mermer, Lovedo mermer, MB Stone, Muğla Stone ve YSM Maden firmaları ödüllendirildi.