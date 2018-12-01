Muğla'nın madenciliği masaya yatırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Muğla Maden Potansiyelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı' Üniversite AKM salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Muğla bölgesi jeolojik yapısının ortaya konulması ve bu yapı ile ilişkili olarak cevherleşmenin tartışılması, yakın geçmişteki madencilik uygulamalarının, halen işletilen ve terk edilerek unutulmuş ocakların durumunun jeolojik yapı ile ilişkilendirilmesi, güncel madencilik uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında atıkların ekonomiye kazandırılma olanaklar, güncel madencilik uygulamalarının il ekonomisine ve ülke kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi ele alındı.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle düzenlenen çalıştayın madencilik konusundaki olumsuz imajın silinmesi, madenciliğin ülkemizin kalkınmasındaki öneminin vurgulanması ve çevresel kaygılar da göz önünde bulundurularak teknolojinin tüm imkânlarıyla yeraltı kaynaklarının etkin değerlendirilebilmesine yönelik madencilik konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Çalıştayta MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Akdemir birer konuşma yaptılar. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Ulusların zenginliği ve gücü o ülkelerin sahip olduğu maden stoku ile belirlenmekteydi. Bugün gelinen noktada ise, madencilik denilince sadece yer kabuğunun altı değil, göktaşlarının bileşenleri, ay, mars ve diğer gezegenler, hatta dijital veriler akla gelmektedir. Günümüzde gelinen noktada uzay seyahatlerinin amacı da uzay madenciliğidir. Bizler bugün madencilik potansiyelimizi iyi anlayamaz ve değerlendiremezsek, bir sonraki aşamaya geçişimiz zorlaşacaktır” dedi.

Muğla madenciliği ekonomisi ve ihracat potansiyeli ile ilgili açıklama yapan MSKÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç Dr. Avni Güney, Milas (Kozağaç), Kavaklıdere ve Yatağan bölgesinden yıllık 800 milyon ton mermer ihraç edildiğini açıkladı. Güney, “Muğla'dan 15 milyon 500 bin ton Zımpara/Diyaspoort, 30 milyon tondan fazla Feldspat, 4 milyon 900 bin ton Boksit, 1 milyon 500 bin ton kuvars ile 700 bin ton krom ihraç ediliyor” dedi.