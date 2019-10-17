Muğla'nın mali müşavirler Atatürk'ün huzurunda

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran, başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu ve oda üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen seçimlerin ardından Milas'ta muhasebecilik yapan Servet Evran'ın başkanlığında yeniden oluşan Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktılar.

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Evran, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Kurmuş olduğun cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız.

Gösterdiğin yolda, cumhuriyetin ışığıyla Kuvayi milliye ruhunu hiçbir zaman kaybetmeden yürüyeceğimize söz verirken, her gün artan bir özlemle manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Bugün burada manevi huzurunuzda olmak bizler için gurur vesilesi. Sana tam bağlı, cumhuriyetine sahip çıkan, çocukların da bu ülkede mali müşavirlik mesleğini yaparken, ülkemizin aydınlık geleceğine katkı koyma çabası içindedir. Seni hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. “

Evran, buradan ayrıldıktan sonra beraberindeki heyetle, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdi.