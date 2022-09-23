Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan tarihi camii her yıl ziyaretçi akınına uğruyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tarihi Şahidi camii her yıl ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Camikebir Mahallesinde yer alan ve geleneksel mimari örnekleri ile Osmanlı dönemine ait bir yapı olan şahidi camii her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Profosör Dr. Namık Açıkgöz cami ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi; ”Daha önce caminin yerinde Şeyh Seyyid Kemaleddin tarafından 1390 yılında yapılan Mevlevihane Mescidi bulunuyordu. Zamanla eskiyen bu dergah 1848'de Hacı Osman Ağa tarafından onarılıp genişletilmiş ve bugünkü caminin ana binası inşa ettirilmiş. Cami ismini, burada bulunan mevlevihane şeyh olan Şahidi İbrahim Dede'den almıştır. Şahidi İbrahim Dede'nin ve babası Hüdai'nin türbe halindeki kabirleri caminin haziresindedir. Ayrıca cami bahçesinde de ilk mescidi kuran Şeyh Seyit Kemalettin' in mezarı bulunmaktadır. Cami 1869 ve 1911 yılında Mevlevi Postnişini Şeyh Cemal tarafından tamir ettirilmiştir. Kente tepeden bakan bir mevkide bulunan caminin bahçesindeki mevlevi zatların varlığının Menteşe'yi manevi olarak koruduğuna inanılır. Şahidi Cami Muğla'nın en çok kullanılan ibadethanelerinden birisidir. Caminin iç bölümü günümüzde de dervişlerin bir zamanlar halka halinde zikir yaptıkları haliyle aynen korunmaktadır” dedi.