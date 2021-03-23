Muğla'nın motorlu kara taşıt istatistikleri açıklandı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 532 bin 296'ya ulaştı.

2020 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 510 bin 066 iken, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında bir artış göstererek 532 bin 296'ya çıktı.

Otomobil sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 219 bin 571'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 219 bin 571 adet otomobil, 9 bin 557 adet minibüs, 4 bin 386 adet otobüs, 78 124 adet kamyonet, 10 bin 087 adet kamyon, 173 bin 879 adet motosiklet, 35 bin 271 adet traktör ve 1421 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 19,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış ise 8 bin 812 adet ile motosiklette gerçekleşti.

2021 yılı Şubat ayında Muğla'da toplam 7 bin 871 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 246 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1346 adet ile kamyonet, 1303 adet ile motosiklet, 430 adet ile traktör, 244 adet ile minibüs, 185 adet ile kamyon, 89 adet ile otobüs ve 28 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2021 yılı Şubat ayında toplam 1 503 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 575 adet ile otomobil yer alırken, ardından 564 adet ile motosiklet, 212 adet ile kamyonet, 93 adet ile traktör, 36 adet ile kamyon, 13 adet ile özel amaçlı araçlar 6 adet ile otobüs ve 4 adet ile minibüs geldi.