Muğla'nın Ocak ayı ihracat lideri tarım

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'dan Ocak ayında en azla ihracat yapılan ülke Japonya oldu.

Ocak ayında 85 milyon 692 bin dolar ihracat

İhracat 2022 yılı Ocak ayında, Muğla'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,3 artarak 85 milyon 692 bin dolar, ithalat ise yüzde 57,8 artarak 27 milyon 744 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 21'inci il olurken, ithalatta ise 30'uncu sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 49,30 (42 milyon 250 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sektörünün payı yüzde 43,76 (37 milyon 497 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 6,94 (5 milyon 945 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,17 (27 milyon 515 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,81 (226 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,01 (3 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Japonya oldu

2022 yılı Ocak ayında Muğla'dan en fazla ihracat Japonya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 18 milyon 30 bin dolar olarak gerçekleşti. Japonya'yı sırasıyla 8 milyon 474 bin dolar ile Yunanistan ve 6 milyon 780 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

2022 yılı Ocak ayında Muğla'ya en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 7 milyon 804 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 4 milyon 378 bin dolar ile Norveç ve 3 milyon 150 bin dolar ile Moritanya izledi.