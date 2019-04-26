Muğla'nın ölüm nedeni istatistikleri açıklandı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da dolaşım Sistemi Hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranı geriledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin toplam ölümler içindeki payı 2017 yılında yüzde 36,0 iken 2018 yılında bu oran yüzde 35,4'e geriledi. 2018 yılında meydana gelen 5 Bin 313 ölüm vakasının yüzde 35,4'ü (1 881 kişi) Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bu hastalıklar arasında kalp hastalıkları, damar hastalıkları ve tansiyon hastalıkları yer alıyor. İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; Çorum (%48,0), Denizli (%47,2), Adana (%46,7), Çanakkale ve Afyonkarahisar (%46,2) ve Kırıkkale (%46,0) oldu.

“İyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar)” yüzde 21,7 (1 154 kişi) ile dolaşım sistemi hastalıklarının ardından ikinci sırada yer aldı. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; Kırklareli (%24,6), İstanbul (%23,8), Van ve Eskişehir (%23,2), Edirne (23,0) ve Kocaeli (%22,9) oldu.

Bunların dışındaki ölüm nedenleri sırasıyla yüzde 11,8 (629 kişi) ile “Solunum sistemi hastalıkları”, yüzde 7,0 (372 kişi) ile “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” yüzde 6,4 (341 kişi) ile “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler”, yüzde 5,6 (297 kişi) ile “Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar” ve yüzde 12,0 (639 kişi) ile “Diğer” hastalıklar oldu.