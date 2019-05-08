Muğla'nın ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,9

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ

tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,9 olarak belirlendi.

2018 yılında Muğla'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,9 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,4 kişi olurken, ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkari ve Batman illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir oldu. Bu illeri, 2,8 kişi ile Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli illeri izledi. Muğla ise 2,9 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü ile 69'uncu sırada yer aldı.

Muğla'da tek kişilik hanehalkı oranı 2017 yılında yüzde 21,1 iken 2018 yılında yüzde 21,8'e yükseldi. Muğla ise tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu 11'inci il oldu.

Muğla'da bulunan 328 Bin 694 hanehalkı, tiplerine göre incelendiğinde, tek kişilik hanehalkı sayısı 71 bin 705 (%21,8), tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 198 Bin 928 (%60,5), en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 45 Bin 454 (%13,8), çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı 12 Bin 607 (%3,8) olarak gerçekleşti.

Muğla'daki çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde, sadece eşlerden oluşan çekirdek aile

sayısı 57 Bin 618 (%29,0), eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 114 Bin 338 (%57,5), yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 26 Bin 972 (%13,6) olarak gerçekleşti.

Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin yüzde 26,2'si (7 067 aile) baba ve çocuklardan oluşurken, yüzde 73,8'i (19 905 aile) anne ve çocuklardan oluşuyor.

2018 yılında Muğla'da mevcut koruyucu aile sayısı 60 olurken, bu ailelerin yanındaki çocuk sayısı

69 olarak gerçekleşti.