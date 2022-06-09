Muğla'nın sağlık turizmi değerlendirildi

Muğla'daki sağlık turizmi potansiyelinin arttırılması, ilin turizm portföyüne kitlesel ve organize biçimde sağlık turisti kazandırılması, sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan kuruluş sayısının arttırılması, Muğla'nın sağlık turizminde küresel bir marka şehir olması ana hedefiyle, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında “Sağlık Turizmi Muğla Sektör Buluşması” toplantısı gerçekleştirildi.

Tedavideki yüksek başarı oranlarıyla dikkat çeken Muğla sağlık sektörü, ulusal ve uluslararası akredite olmuş sağlık kuruluşlarının sayısının giderek artması, herkesi kapsayabilen sağlık sigorta sistemi, coğrafi konumu, turizm cazibe merkezlerinin varlığı gibi gerekçelerle çekim gücü oluşturarak hem ülkemiz, hem de ilimiz ekonomisine katkı sağladığı açıklandı.

Toplantıya sağlık turizmi yetki belgeli ve yetkilendirme süreci devam eden sağlık tesisleri ve seyahat acentaları, sağlık turizmi sektörünün paydaşları olan kamu kurum ve kuruluşları, Üniversite, il ve ilçe yerel yönetim temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları, sigorta şirketleri katılım sağladı.

Toplantıda, kuruluşların tek başlarına çözmekte zorlandıkları ortak sorunların “Kümelenme” modeli ile bir araya gelerek örgütsel bir yapı içinde bir merkezde çözülebileceği vurgulandı. Kümelenme kavramı, önemi, katkısı, nasıl yapıldığı, oluşum aşamaları ve yöntemleri, işleyiş biçimi, ulusal ve uluslararası kümelenme örnekleri ile Muğla sağlık turizmi sektöründe uygulanabilirliğini içeren sunum gerçekleştirildi.

Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi Kümelenme Projesi ile ilgili sektörün yaklaşımı ve önerilerinin değerlendirilmesi için on-line canlı anket uygulaması yapıldı. Anket sonucunda yapılan genel değerlendirmede yüzde 80 oranda projenin Muğla'da uygulanabileceği ve yüzde 56 oranında katılım sağlanabileceği, yüzde 33'lük bir oran da potansiyel katılımcı olduğu ortaya çıktığı ve projenin genel olarak onaylandığı görüldü.

23-26 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Hestourex 4. Dünya Sağlık Turizmi Fuar çalışmalarına katılım çerçevesinde sektör paydaşlarına Fuar direktörü Arzu Yüngül tarafından fuarla ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.