Muğla'nın, sirke, pekmez ve şarap markası oluşuyor

Muğla'da tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin kazancını arttırmak, kooperatifleşmek ve markalaşmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Üzüm Suyu, Sirke ve Şarap Üretim Tesisi ile kooperatifçiliğin desteklenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesinde yıllardan beri süre gelen üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretiminin daha uygun ve yasal şartlarda yapılarak markalaşması için imzalar atıldı.

Yapılan protokolle Fethiye Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali içerisinde 4 Milyon 423 Bin TL maliyetle üretim fabrikası yapılıyor. 45 bin şişe/yıl üretim kapasitesine sahip tesiste saatte en az 3 ton üzüm işlenecek. Üretim tesisi 2023 yılında Yeşilüzümlü Mahallesi'nde Fethiye Belediyesi tarafından yapılacak olan tesise taşınacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ev sahipliğinde yapılan imza törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yeşilüzümlü Kooperatif Başkanı Erkan Arıcan, Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk ve üreticiler katıldı.

Yeşilüzümlü Kooperatif Başkanı Erkan Arıkan; “Mutluyuz, umutluyuz, üretime başlıyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Yeşilüzümlü Kooperatif Başkanı Erkan Arıkan, çok sıkıntı çektiklerini ama atılan bu imzalar ve yapılan tesisle mutlu, umutlu olduklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Üreticimiz üretecek, Muğla kazanacak”

Tarımda, üretimde birlik olmanın, kooperatifleşmenin, güç birliği yapmanın çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yeşilüzümlü'de belediye, kooperatif işbirliği ile kurdukları Üretim tesisinin Muğla'da oluşturdukları tarımsal birlikteliğe çok güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Bugün atılan imzalar sonrası çok mutluyum. Muğla'da tarımda hedeflediğimiz birlikteliğin, güç birliğinin güzel bir örneğini yaşıyoruz. Fethiye Belediye'miz, Yeşilüzümlü Kooperatifi'miz ile üzüm suyu, pekmez, şarap üretimi için imzaları atıyoruz. Muğla'mızın pekmezde, sirkede, şarapta bir markası olacak. Önceleri merdiven altı üretim yapmak zorunda kalan üreticilerimiz kendi markaları için üretecek, daha fazla kazanacaklar. Belediye, kooperatif garantörlüğünde Muğla markası oluşacak. Tarımsal üretimde planladığımız, hedeflediğimiz birliktelik ve güç birliğine en güzel örneklerden biri bu proje. Muğla genelinde kooperatiflerimizi bir çatı altında toplayan güç birliğini kurduk. Belediye, kooperatifimiz ve güç birliği ile Yeşilüzümlü'de bu projenin meyvelerini birlikte göreceğiz. Güven duygusu ile üreticimiz üretecek, Muğla kazanacak” dedi.