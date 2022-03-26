Muğla'nın spor turizmi yol haritası çıkarılıyor

Muğla'da spor turizminin mevcut durumu ortaya konarak önümüzdeki dönemde yapılması planlanan spor turizmi envanterinin çıkarılması, bölgesel bazda spor turizminin sınıflandırılması ve spor turizmi haritasının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla çalıştay düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VİP toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Kaymakamla, kurum müdürleri, Muğla'da spor turizmi konusundaki ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile turizm alanında faaliyet gösteren STK'ların temsilcileri ve turizm işletmelerinin yetkilileri katıldı.

Muğla spor turizmi çalıştayı, dağcılıktan yamaç paraşütüne, raftingden kite sörf ve yelkenliye, su altı dalışından bisiklet ve trekkinge kadar birçok aktivitede dört mevsim zengin imkanlar sunan Muğla'nın spor turizmindeki gelecek perspektifine ışık tutması hedefleniyor.

Çalıştayda, ‘Pazarlama, tanıtım ve iletişim', ‘Çevre planlama tesisleşme ve yatırım', ‘Spor turizminde örgütlenme ve destinasyon yönetimi”, ‘Yatırım, finansman, teşvik ve sponsorluk' ile ‘Spor çeşitliliği, branşlar ve sürdürebilirlik' konu başlıkları ele alındı. Su sporları, macera sporları, geleneksel sporlar, bisiklet, hokey ve kort tenisi gibi diğer sporlar her bir konu başlığında ele alınırken, Muğla'da spor turizminin geleceğine yön verecek yol haritası çizilecek.

Çalıştay açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla'nın spor turizmini Üniversite olarak öğrencisi ile akademisyenleri ile katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Rektör Çiçek, “Muğla, herkesin gıpta ile baktığı bir il. Yeryüzü cenneti olarak bilinen bir il. Daha çok deniz, kum ve güneş turizmi ile bilinen bir il. Ancak bu tür turizmin benim kişisel görüşüm bölgeye gerekli beklentiyi vermediğini düşünüyorum. Burada alınacak kararlar ve bunların uygulanması ile bir yüzünün sırtı dağlara dayanmış, ayrıca denizi ile ayrı etkinliklerin yapılabileceği içerisinde birçok güzelliği barındıran bu ilde bacasız sanayi denilen turizmin bir kolu olan spor turizmi oldukça önemli. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye sloganına Muğla'dan bir katkı koyabilmek için spor turizmi çalıştayından çıkacak sonuçların uygulanması ülkemizi dünyada daha iyi tanıtmamız açısından fırsat olarak değerlendiriyorum” dedi.

Muğla'da sporun renklerini ve turizmin renklerini bir araya getirmek için çalıştıklarını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Muğla spor turizmi çalıştayına vereceğiniz katkılar çok önemli. Muğla'da var olan spor turizmi altyapısını daha ileriye taşımak için çalışmalara başladık. Bunları daha güzele ve daha güçlü bir şekilde nasıl çevirebiliriz, nasıl dönüştürebiliriz hep birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Muğla'mız doğası ile tarihi ile kültürü ile tabiat varlıkları ile turizm yapma, spor yapma huzuru arayanların bir arada olduğu yeryüzü cenneti marka şehirlerden birisi” dedi.