Muğla'nın süper beyinleri finale kaldı

Öğrencilerde araştırma ruhunu geliştirmek ve kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204-C Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda Türkiye finaline katılacak projeler belli oldu.

‘Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına' bu yıl 631 proje başvurusu yapıldı. Proje başvuruları görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilirken, yapılan ön değerlendirme sonucunda 4 alanda toplam 64 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Muğla'dan sadece Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin projesi final daveti alırken Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ‘Kutup Bölgelerine Yönelik Eğitici Çizgi Dizinin Geliştirilmesi: İbiş'in Rüyası' isimli proje ile finalist olan ekipteki öğrenciler Hatice Nisa Kılıç ve Nursena Karakan olurken, danışman öğretmenliğini Dr. Ayşe Tosun yapıyor.

Final aşaması proje değerlendirmeleri, 10-11 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. Final aşaması proje değerlendirmeleri sonucu dereceye giren (Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük derecesi alanlar) projeler ödüllerini, TEKNOFEST 2023 etkinliği çerçevesinde alacaklar.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkeyi uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.