Muğla'nın tanıtımına “Güzel” katkı

İngiltere'de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilen Alisha Cowie, tanıtım projesi kapsamında Muğla'ya geldi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İngiltere'de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birincilik elde eden 19 yaşındaki Alisha Cowie'un, Dalaman'da yapılacak turizm tanıtım filmleri çekiminin tanıtım yüzü olacağını söyledi.

Güvenç, projenin ana sponsoru olan YDA Dalaman Havalimanı ve organizasyonu düzenleyen organizasyon firmasının bu sayede bölgenin kaynak marketi İngiltere'de etkin ve kalıcı bir tanıtımının yapılabilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Projenin, Dalaman bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunmasını hedeflediklerini belirten Güvenç, “Alisha Cowie, Çarşamba gecesi 24.00'te Dalaman'a indi. Fethiye'de yamaç paraşütü yapacak, Göcek'te tekne turu yapıp Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı gezecek. Kraliçeye balık tutturup, bölgenin sembollerinden olan mavi yengeç yedirilecek. Ayrıca Kayaköy Açık Hava Müzesi'nde de tanıtım çekimleri yapılacak. Bunun yanı sıra Dalyan'da Kaplumbağa Hastanesi ziyareti ile Marmaris, Selimiye, Akyaka bölgelerinde özel çekimler yapılacak.” dedi.

Güvenç, çekimler sonunda bölgeyle ilgili kısa tanıtım videoları hazırlanacağını ve bu videoların sosyal medya kanallarında milyonlarca kişiye ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Alisha Cowie ise Türkiye'ye gelmekten ve bölge tanıtımına katkı sağlayacak projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Cowie, çocukken Türkiye'ye geldiğini söyledi.