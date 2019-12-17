Muğla'nın tarihi, kültürü ve tarımı Büyükşehir Yayınları ile halkla buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanatın şehri Muğla'da kültür yayınları ile Muğla'nın tarihini, toprağını, antik kentlerini, Cumhuriyet değerlerini, halk inanışlarını kitaplaştırarak vatandaşlarla buluşturuyor.

Karia, Likya uygarlıkları ve birçok medeniyetin izlerini coğrafyasında yansıtan, tarihi değerlerine sahip çıkan, birçok kültürel, sosyal, ekonomik, tarımsal özellikleri ile bilinmesi ve okunması gereken bir şehir olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi kültür yayınlarına ayrı bir önem veriyor. Muğla Belediyesi döneminde 19 eseri, 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da bugüne kadar 18 eseri okuyucuları ile buluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin basımını gerçekleştirdiği bazı eserler şunlar; Ünal Türkeş Cumhuriyet'i Kucaklayan Muğla, Saatli Kule Caddesi, Muğla Sevdalısı Oktay Akbal'a Armağan Prof. Dr. Şadan Gökovalı düzenlemesi, Beçin Kazıları Rahmi Hüseyin Ünal, Halk İnanışları Dr. Ali Abbas Çınar.

Bilimsel Araştırma kitapları da Arşivde yerini aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikleri ile Türkiye'nin en kapsamlı tarım laboratuvarını kurduğu Muğla'da toprağın analizlerini yaparak bunları da bir kitapta topladı. Ayrıca iki üniversite ile çalışarak Muğla genelinde sivrisinek türlerini belirledi ve araştırma sonuçlarını “Vektörle Mücadele” ismiyle kitaplaştırdı. Kültür yayınları Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıtılırken, internet üzerinden talep eden vatandaşlara da kargo yoluyla ulaştırılıyor.

“Muğla, yazılması ve okunması gereken güzellikte bir şehir”

Muğla'nın tarihine, kültürüne, toprağına, değerlerine yazınsal eserlerle katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün basımı yapılan her eserin ayrı bir değer olduğunu ve geleceğe miras bilgiler içerdiğini belirtti. Başkan Gürün; “Muğla Karia'dan Likya uygarlığına, bu coğrafyalarda dünyaya gelmiş, tarihi kaleme alan Herodot'tan tıbbın babası Hipokrat'a kaleme alınması gereken eşsiz bir şehir. Geçmişle gelecek arasında özünü, kültürünü, geleneklerini korumuş nadir şehirlerden biri olan Muğla'mızda yazınsal ürünlere ayrı bir önem veriyoruz. Muğla'mıza değer katan çok değerli kalemlerin kitaplaştırdığı eserlerini günümüze ve geleceğe ışık tutsun diye yayınlıyor, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Cumhuriyet'i kucaklayan Muğla ile milli mücadele yıllarına gidiyor, tarım kitabımızla da bilimsel olarak Muğla'mızın toprağının ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Yaşayan çınarımız Prof.Dr. Şadan Gökovalı'nın kaleminden Muğla sevdalısı Oktay Akbal'ı okuyor, Beçin Kazıları'nın 15 yılını Rahmi Hüseyin Ünal'dan öğreniyoruz. Araştırmalarda en çok kitap okuyan iller arasında birinci olan Muğla'mızın yazınsal dünyasına bir nebze olsun katkı sunuyor, Muğla gibi bir şehirde yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.