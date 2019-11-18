İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'nın tarımı İzmir'de anlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 Büyükşehir Belediyesi’nin “Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması” konulu çalıştayına katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 Büyükşehir Belediyesi'nin “Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması” konulu çalıştayına katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal alanda hayata geçirdiği hizmetler ve projeler diğer Büyükşehir Belediyelerine tanıtıldı.


Çalıştayda üreticilerin ve tüketicilerin kazanacağı bir üretim ve pazarlama stratejisinin belirlenmesi ve bu konuda büyükşehir belediyelerinin birlikte işbirliği içinde çalışma kararı alındı.


16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda 11 Büyükşehir Belediyesinin Tarım Daireleri tek tek yaptıkları sunumlarda kırsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Özellikle turizm kenti olarak bilinen Muğla'nın tarımsal alanda sunduğu hizmetler konusunda yaptığı sunum büyük ilgi çekti. Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden olan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, Koku Vadisi projesi, alım garantili çiçek üretimi, meyve sebze kurutma tesisi, toprak bitki sulama suyu analiz laboratuvarı, trüf mantarı, sakız ağacı gibi önemli tarımsal projeler diğer büyükşehir belediyelerine tanıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.