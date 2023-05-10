Muğla'nın ürünleri bu tesiste değerine değer katıyor

Verimli toprakları, başat ürünleri ile önemli bir tarım kenti olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi kurduğu Meyve Sebze Kurutma tesisi ile bugüne kadar 111 bin 900 kg yaş ürünü kurutarak üreticilere teslim etti. Yaş ürünler tesiste toz ürün, kuru, yarı kuru ürün ve pestil haline getiriliyor. 2018 yılında faaliyete başlayan tesiste bugüne kadar 28 üründen 14 bin 94 kg kuru ürün elde edildi.

Meyve Sebze Kurutma Tesisi'nde kurutulan, toz ve pestil haline getirilen ürünlerden bazıları muz, kivi, çıntar, kuzu göbeği, salep, portakal, patlıcan, erik, armut, dut, ayva, biber, tarhana, şeftali.