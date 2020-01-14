Muğla'nın yerel tohumlarına dijital ortamda ulaşım

‘Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en geniş kapsamlı ‘Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'ni açmıştı. Muğla-Denizli karayolu Bağlarbaşı mevkiinde 4 bin 700 m2'lik alanda ‘Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi' hizmet veriyor.

Yerel tohum merkezinden vatandaşların tohumlara daha kolay ulaşması için internet üzerinden tohum siparişi verebilecek. www. yereltohum.mugla.bel.tr adresinden vatandaşlar 65 değişik tohumdan sipariş verebilecek. 5553 sayılı tohumculuk kanuna göre vatandaşlar kişisel ihtiyaçları kadar 5 değişik tohum siparişi verebilecek. www. yereltohum.mugla.bel.tr adresinden Tohum Talep Formunu doldurarak verilen siparişler kargo ile vatandaşlara ulaştırılacak. Başvurular 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren devreye girecek ve 31 Mart tarihinde sona erecek.