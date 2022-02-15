Muğla'nın Yıldız Hentbolcüleri yarı finalde

Okul sporları 2021-2022 faaliyet programı içinde yer alan Yıldızlar Hentbol Türkiye şampiyonası müsabakalarının grup birinciliği maçları Burdur'da sona erdi.

Muğla İl Birincisi olarak grup maçlarına katılan Türdü 100'üncü Yıl Yıldız erkekler hentbol takımı oynadığı üç maçı da farklı kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı. Beden Eğitim Öğretmeni Hakan Altun ve Antrenör Ufuk Canikli yönetiminde Burdur Mehmetçik Ortaokulunu 30-5, Isparta Bahçelievler Ortaokulunu 24-5 ve İzmir Özel Türk Ortaokulunu da 25-5 gibi farklı skorlarla yendi.

Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol takımı 28-30 Aralık tarihlerinde Menteşe'de yapılan müsabakalarda il birincisi olarak gruplara katılmayı hak kazanmıştı. 10-13 Şubat tarihleri arasında Burdur'da yapılan Okul Sporları Yıldız Erkekler Hentbol grup müsabakalarına katılan Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu grupta oynadığı 3 maçı da farklı skorlarla kazanarak namağlup Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.