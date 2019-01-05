Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar keyfi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Gece başlayan kar yağışı yayla Eldirek, Temel, Bekçiler, Bayır, Seki, Doğanlar, Yayla Ceylan, Yayla Patlangıç, Yayla Karaçulha ve Dont mahallelerinde etkili oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Seydikemer Belediyesi ekipleri, mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda biriken karları gün boyu temizledi. Fethiye - Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerde, tuzlama ve kürüme çalışmasını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü bin 300 rakımlı Karabel mevkisine gelen vatandaşlar, karda eğlenceli dakikalar yaşadı.

Karabel mevkisine gelen gelen bazı vatandaşlar çocukları ile kar oynarken, bazıları da leğen ve naylonlar ile kaydı.

Yayla Ceylan Mahallesinde yaşayan Mehmet Çetin, mahalleye geçen yıl karın yağmadığını söyledi. Mahalleye 2017'de daha fazla kar yağdığını anlatan Çetin, “Dün geceden bu yana çok güzel kar yağdı. Evimizin önü de karla kaplandı. Onları küreklerle temizledik” dedi.

Süleyman Saraçoğlu ise, "Yolda kalan sürücülere yardımcı oluyoruz. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere zincir satışı yapıyoruz" dedi.