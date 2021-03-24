Muğla'nın yüzde 15'i 1'inci doz, yüzde 10'u 2'nci doz aşı oldu

Türkiye genelinde 8 milyonu geçen ilk doz aşılama çalışmasında Muğla'da birinci doz 151 bini, ikinci doz aşı ise 104 bini buldu.

14 Ocak'ta tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da önce sağlık çalışanları ile başlayan Covid-19 aşılama çalışması, yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ile devam etti. Birinci aşama aşılama çalışması 90 yaş üstü, 85-89 yaş, 80-84 yaş, 75-79 yaş, 70-74 yaş ve 65 yaş üstü aşı çalışmaları ile devam ediyor.

Muğla'da son 10 gündür yoğunlukla ikinci doz aşılama çalışması yapılırken, 14 Mart'ta 147 bin olan birinci doz aşılanan vatandaş sayısı 151 bine ulaştı. İkinci doz aşılanan sayısı 14 Mart'ta 53 bin iken 10 günde bu rakam 104 bini geçti.

Muğla'da Covid-19 aşılama oranı Muğla'nın yerleşik nüfusuna göre birinci dozda yüzde 15, ikinci dozda ise yüzde 10 seviyelerini aştı.