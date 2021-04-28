İhlas Haber Ajansı

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Muğla'nın yüzde 25'i 1'inci doz aşı oldu

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye genelinde birinci ve ikinci doz aşı 22 milyon 150 bin kişi aşılanırken Muğla'da birinci doz 251 bin, ikinci doz aşı ise 163 bin kişiye ulaştı.


14 Ocak'ta tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da önce sağlık çalışanları ile başlayan Covid-19 aşılama çalışması, yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ile devam etti. Birinci aşama aşılama çalışması 90 yaş üstü, 85-89 yaş, 80-84 yaş, 75-79 yaş, 70-74 yaş ve 65, 60 ve 55 yaş üstü aşı çalışmaları ile devam ediyor.


Muğla'da Covid-19 aşılama oranı Muğla'nın yerleşik nüfusuna göre birinci dozda yüzde 25, ikinci dozda ise yüzde 16 seviyelerine ulaşmış oldu.

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