Muğlaspor 19 yaşındaki genç golcü ile yeniden anlaşmaya vardı

Muğlaspor altyapısında yetişen 19 yaşındaki forvet Mehmet Anıl Yörük ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Muğla U-18 Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan futbolcu, A Takım formasıyla çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

7 yıldır Muğlaspor altyapısında ter döken genç golcü Anıl, 2022-2023 sezonunda grupta 12, play-off grubunda 7, Türkiye Şampiyonası 3 ve A takım formasıyla 1 gol olmak üzere toplamda 23 gol attı.

Genç golcü Anıl Yörük için kulüp tesislerinde Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Altyapı Sorumlusu Müslüm Kıyanç ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

İmza törenine ailesiyle birlikte katılan genç futbolcu Anıl Yörük, Muğlaspor ile yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ve altyapıdan A Takıma kazandırılan futbolcuların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, ‘'Anıl, uzun yıllar boyunca kulübümüzün altyapısında emek harcayarak kendini geliştirmiştir. Hem futbol yeteneği hem de karakteriyle öne çıkan bu oyuncumuz, gelecekte kulübümüzün başarısı için önemli bir role sahip olacaktır. A Takım kadrosuna dahil olan her genç futbolcumuz, bizlere büyük heyecan ve umut veriyor. Genç futbolcumuza A Takım forması altında başarılar diliyor ve kulübümüzün geleceğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen imza töreni sonrasında genç futbolcu Anıl, annesi Şenay ve babası Hüseyin Yörük ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.