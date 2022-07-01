Muğlaspor 55. Yıl Fotoğraf Sergisi açıldı

Muğlaspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla kulüp tesisinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Gazeteci Cüneyt Erdan'ın sunumuyla başlayan fotoğraf sergisi açılış töreninde açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Ali Çakır ‘Muğlaspor'u bacasız bir fabrikaya benzerek kulübün kentin tanıtım yüzü olduğunu ifade etti. Gençlikspor, Yılmazspor ve Yolspor'un kendilerini fesih etmesinden sonra 30 Haziran 1967'de üç kulübün birleşmesiyle Muğlaspor kurulduğunu belirten Çakır, "Kulübümüzün çatı branşı futbol olsa da 9 ayrı branşta tescilli olup, Türk sporcuna sporcu yetiştirme ilkesiyle ilerlemektedir. Kulübümüzün bugünlere kadar gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunar, ebediyete göç etmişlere Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Muğlaspor'un Türkiye'nin en köklü kulüplerinin başında geldiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ‘‘Dile kolay 55 yıl olmuş. geliyor. 55 yıl dendiğinde belki çok basitmiş gibi gelir. Bu 55 yılda kimler geldi, kimler geçti. Bunları en iyi anlatan fotoğraflardır. Çok güzel bir sergi olmuş, çok iyi düşünülmüş. Yeni bir sezona da başlıyoruz, inşallah temennimiz çok sıkıntı yaşamadan güzel bir sezon diliyorum. Futbol başta olmak üzere, tüm branşlarda Muğlasporumuzu iyi şekilde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla'ya hekim olarak geldiğinde kulübün doktoru olduğunu belirterek, ‘‘Muğlaspor'un kuruluş dönemlerini de hatırlıyorum. Bence fotoğraf sergisi ile başlayan kadirşinaslık örneği bu, başkanı ve bütün yönetim kurulunu kutluyorum. 55 yıllık bir yürüyüş var, inişler çıkışlar var. Yüreğimizi kabartan başarılar var. Bu inişler niye oldu, biz orada ne gibi hata yaptık. Bunu irdelemekte fayda var. En önemlisi şimdi yapamadığımız altyapıdan ana kadroyu beslemek. Bununla ilgili gayret sarf edilmesi lazım. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha bir moralle gideceğiz" ifadelerini kullanarak Muğlaspor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesilirken, Muğlaspor Kulüp Başkanı Ali Çakır ve Kulüp Müdürü Adem Korkmaz fotoğraflar hakkında konuklara bilgilendirmelerde bulundu.

Muğlaspor'un 55. Yıl Fotoğraf Sergisi'ne; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Cumhuriyet Halk Partisi Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Menteşe İlçe Milli Eğitimi Müdürü İdris Kömürcü, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, TÜFAD Genel Sekreteri Alaaddin Naganlu, Muğla ASKF Başkanı Mehmet Top, Futbol İl Temsilcisi Ali Karakaya, Muğla Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Ümit Sefa Girgin, kulübün eski başkanları Erol Kutlay, Eminer İçten, Önder Kaytan, Erol Kapiz, eski yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.