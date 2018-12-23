Muğlaspor Başkanı Kapiz'den iş adamlarına çağrı

Kapiz, "Geçen hafta Perşembe günü ticaret odası başkanımızla beraber toplantı yaptık. Toplantının ardından 200 kişilik bir liste hazırladık. 200 yeşil beyaz sevdalısı diyerek yola çıktık. Bizim amacımız bu sıkıntılı günlerimizde bizi seven dostlarımızdan en az 1000 lira, en fazla 3000 lira olmak üzere bir teklifte bulunuyoruz. Şuan 60 bin lira onay aldık ve 21 bin lira kulübümüze geldi" dedi.

"Bir hafta içinde 400 bin lira gerekiyor"

Erol Kapiz, "Kulübün başına geldiğimizde kulübe ait 3 milyon 918 bin lira borç vardı. Bunun yanında 2 milyon liradan fazla bir paraya takım kurduk. Şuana kadar bu borcun 3 milyon 295 bin lirasını ödedik. Fakat içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bizi sıkıştırıyor. Bizim çok acil haftaya 400 bin liraya ihtiyacımız var. Bu parayı bulursak federasyona müracaat eden 5-6 arkadaşımızın parasını ödeyeceğiz ve onları kaybetmemiş olacağız. Bu şekilde 2'nci yarı daha rahat geçecek. Olmazsa olmazımız bu arkadaşlarımızın parasının ödenmesi" diye konuştu.

Erdinç Pala ile yola devam

Toplam 3,4 milyon lira borç kaldığını belirten Kapiz, "Bu borcun 1 milyonu futbolculara, 300 bin lira eski futbolculara, 336 bin lira piyasaya, 900 bin lira yapılandırmaya, 700 bin lira da eski yöneticilerin alacakları var. Bu arada Erdinç Pala hocamıza kendisini 3 maçta deneyeceğimizi söylemiştik. Üç maçın sonunda Erdinç Pala ile yolumuza devam etme kararı aldık" diye ifade etti.

"Muğlaspor'un kurtulması şirketleşmeden geçiyor"

Kapiz açıklamasının sonunda ise, "Şirketleşme ile ilgili Cuma günü genel kurulumuz olacak. Bu aşamada genel kurulumuzun fikirleri bizim için çok önemli. Muğlaspor'u kimseye satmıyoruz. Fakat Muğlaspor'un kurtulması şirketleşmeden geçiyor. Biz şuan 10 milyon lira gibi bir rakam düşünüyoruz. Aşağı yukarı 550 üyemiz var. Her üyemizin aşağı yukarı 17-18 bin lira gibi ödemesi gereken bir rakam var. Biz istiyoruzki bu para verilsin ve Muğlaspor'a hep birlikte sahip çıkalım" dedi.