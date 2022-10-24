Muğlaspor' da yüzler gülüyor

İlk iki hafta grubumuzun zorlu deplasmanlarında sezonu açtıklarını söyledi.

İlk iki haftayı puan alamadan geçiren Muğlaspor, ligin 3'üncü haftasında ise evinde oynadığı Aydın Yıldızspor maçı ve ardından deplasmanda oynadığı Yeşilçınarspor maçında, iyi bir mücadele ortaya koydu. Muğlaspor basın sözcüsü Çekiç yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi; "İstediğimiz üç puanlarla sahadan ayrıldık. Galibiyet serisi yakalama adına önemli puanları hanemize yazdırdık. Tabi sportif anlamda takımımızın her geçen hafta çok daha iyi olacağına inanıyoruz. İşin finansal boyutunda ise bilindiği gibi iki önemli sponsor ile anlaşarak kulübümüze kaynak oluşturmaya çalıştık. Öncelikle kulüp tarihimizde ilk kez bir ön isim sponsorluğu anlaşması imzaladık. Kulübümüze maddi anlamda destek olmak için saha içi reklam veren ve VİP kombine kart alan Muğlaspor sevdalılarına da teşekkür ederiz” dedi.

Muğlaspor'u finansal anlamda rahatlatacak, geleceğe umutla bakacak hale getirmek için yönetim kurulu olarak büyük bir gayret ve çalışma içinde olduklarını dile getiren Çekiç, Finansal anlamda da sporcularımıza karşı söz verdiğimiz ödemeleri yapıyoruz. Yakında SMS kampanyamız da başlayacak. Kampanyamız başladığında değerli Muğla halkımızın desteklerini bekliyoruz. Kampanyamız başladığında sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Kulübümüzün 55. yılı olması nedeniyle 16 Kasım'da "Muğlaspor 55. Yıl Balosu" düzenliyoruz. Ses sanatçısı İntizar hanımefendi de şarkılarıyla balomuza renk katacak. Balomuza da yoğun bir katılım olacağına inanıyoruz. Kulübümüz için emin adımlarla proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.