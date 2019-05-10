Muğlaspor genel kurula gidiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta ligi 11'inci sırada tamamlayan Muğlaspor'da yönetim, genel kurul kararı aldı.

Muğlaspor yönetiminden alınan bilgiye göre, genel kurul tarihi 24 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde genel kurul 31 Mayıs tarihine ertelenecek.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz'in yeniden aday olması ve yeni bir yönetim kurulu listesi oluşturması beklenirken, eski yöneticilerden bir grubun genel kurul için liste hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

İki hafta sonra gerçekleştirilecek genel kurul için önceki başkan Haluk Beyimoğlu açıklamalarda bulundu. Beyimoğlu, "Yapılacak olan genel kurula hazırlanıyoruz. Bu konuda eski yöneticilerimizle de görüşme halindeyiz. Muğlaspor hiç bir zaman sahipsiz kalmaz" dedi.