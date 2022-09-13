Muğlaspor Kış Futbol Okulu 17 Eylül'de başlıyor

Muğlaspor'da geçtiğimiz hafta tamamlanan Yaz Futbol Okulu'ndan sonra Kış Futbol Okulu'nun açılması için hazırlıklar tamamlandı. 2022-2023 Kış Futbol Okulu'nun 17 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan futbol okulunun kayıtlarının devam ettiğini belirten Muğlaspor Futbol Okulları Sorumlu Antrenörü Sezai Aksoy çalışmaları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Gökay Çelep ve Kerem Büyükdaş ile sürdüreceklerini belirtti.

Muğlaspor Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Sezai Aksoy, çocukların derslerini ihmal etmeyecek şekilde haftada iki gün eğitim verileceğini belirterek, "Çocuklarımıza saygılı, dürüst, vicdanlı, takım olma ve yeme-uyku düzeni bilinci kazandıracağız. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' atasözünün manasını anlatarak, derslerini de ihmal etmemelerini öğreteceğiz" diyerek sporu bir hayat felsefesi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Muğlaspor'un altyapılarına lisanslı sporcu kazandırmak istediklerini de belirten Antrenör Aksoy; "Tabi ana felsefemiz Muğlasporumuz'a potansiyeli, yeteneği, algısı olan sporcularımızı bulup, onları futbolda da geliştirip Muğlaspor'umuzun lisanslı bir futbolcusu olmasını sağlayacağız. Çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmak da en önemli hedeflerimizden biri olacaktır. Şimdi ilk yapmamız gereken, grupları tekrar oluşturup Kış Spor Okulu planlamasını yapmak'' ifadelerini kullandı.