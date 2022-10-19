Muğlaspor masa tenisinde hedef süper lig

14-16 Ekim tarihlerinde Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan Türkiye masa tenisi 1. ve 2. Lig 1. etap müsabakaları sona erdi.

TMTF 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor masa tenisi takımı, Konya'da gerçekleşen 2022-2023 sezonu 1. Etap mücadelelerinde çıktığı 8 karşılaşmadan 7 galibiyet alarak Süper Lig yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Antrenör ve sporcu Mert Gezer önderliğinde, Sinan Çavuşoğlu, Arkun Ömer Tülünay ve Emir Baha Sönmez'den oluşan ekiple mücadele eden yeşil-beyazlılar, 8 karşılaşmanın 7'sini kazanarak 15 puanla 2. sıraya yerleşti.

1. Etap karşılaşmaları sonrasında değerlendirme yapan antrenör Mert Gezer; ''Türkiye masa tenisi 1. Lig 1. Etap müsabakalarımızda, Muğlaspor'umuz 8 maçın 7'sini alarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig yolunda 1. Etap'ta elde ettiğimiz sonuçlar büyük bir önem taşıyor. İyi bir ekibe sahibiz. Süper Lig'e çıkma yolunda ilk üç içinde bulunmak isteyen takımız şu an da ligde ikinci sırada yer alıyor'' dedi.

Muğlaspor'un olarak masa tenisinde ciddi bir atılım yapmaya devam ettiğini belirten antrenör Gezer, ''Geçtiğimiz sezon kapısından döndüğümüz Süper Lig'e yükselmek için iyi bir çalışma ve mücadele içindeyiz. 2. Etap karşılaşmalarına da aynı ciddiyet içinde hazırlanacağız'' ifadelerini kullandı.