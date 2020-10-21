Muğlaspor penaltılarda turladı

Maçtan dakikalar

Dk. 19 - Kızılcabölükspor'un kullandığı köşe vuruşunda top kalenin önünden paralel şekilde geçerek dışarı çıktı.

Dk 27 (Gol) - Emre'nin soldan ceza sahası içine yaptığı ortada topa iyi yükselen Ömürcan kafa vuruşuyla takımı 1-0 öne geçirdi.

Dk 38 - Muğlaspor beraberlik için yüklendi. İbrahim ile Barış'ın ceza alanı dışında yaptığı paslaşma sonucu topu önünde bulan İbrahim'in şutunu kaleci Asil son anda kornere çeldi.

Dk 51 - İkinci yarıya hızlı başlayan Muğlaspor oldu. Zeki'nin orta sahadan attığı uzun pası sağ kanattan kale içine kadar süren Süleyman ceza alnı içine girerek topu Barış'a çıkardı. Barış'ın şutu defansa çarparak kornere çıktı.

Dk 83 (Gol) - Muğlaspor beraberlik golünü buldu. Yeşil beyazlılar kısa paslarla Kızılcabölük ceza alanı içine kadar girdi. Barış'ın ceza alanı içinden yerden sert şutu kalecinin kollarının arasından geçerek ağlarla buluştu.

Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca maçı penaltı atışları sonucu kazanan Muğlaspor bir üst tura çıktı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Veli Karakaya, Fatih Söyler, Ercan Akdeniz

Muğlaspor: Barış Başkan (Dk 120 Nusret Can Körümdük), Süleyman Çelik (Dk 79 Atakan Akbulut), İbrahim Can Köse, Burak Yılmaz, Zeki Sinanoğlu (Dk 79 Asım Aksungur), İlkay Gül, İbrahim İçuz (Dk 91 Mehmet Yeniler), Polat Ertek, Emre Yıldırım (Dk 80 Osman Kocaağa), Barış Sungur, Nizamettin Emirhan Kılıç (Dk 67 Ömer Faruk Canbirdi)

Kızılcabölükspor: Asil Kaan Eryılmaz, Hüseyin Solaklı, Kadir Kurt, Semih Mustafa Usta (Dk 105 Hayrettin Cengiz), Can Bayırkan (Dk 60 Atalay Gürel), Yunus Emre Karakaya, Emre Sağlık, Ömürcan Yıldırımlı (Dk 67 Kıvanç Salihoğlu), Alpay Eroğlu, Ertuğrul Yıldırım (Dk 47 Ozan Şamiloğlu), Berkan Afşarlı (Dk 60 Mustafa Altun)

Sarı Kartlar: Polat Ertek, Süleyman Çelik, İlkay Gül (Muğlaspor) Atalay Gürel, Mustafa Altun (Kızılcabölükspor)

Goller: Dk 27 Ömürcan Yıldırımlı (Kızılcabölükspor), Dk 83 Barış Sungur (Muğlaspor)